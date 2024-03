Trapani-Siracusa: trasferta vietata ai tifosi Aretusei

Trasferta a Trapani vietata per i tifosi del Siracusa.

Ecco quanto si apprende:

“Il Prefetto di Trapani Daniela Lupo ha disposto il divieto di vendita ai residenti in provincia di Siracusa dei biglietti per l’incontro di serie D girone I Trapani – Siracusa in programma il prossimo 7 aprile presso lo Stadio Provinciale.

Il provvedimento prefettizio è stato adottato, sentito il Questore, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del 29 marzo 2024, ha evidenziato gli elevati profili di rischio dell’incontro, in ragione dell’accesa rivalità tra le tifoserie, tuttora fortemente persistente, sfociata in diverse circostanze in gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubbliche. Anche la partita di andata si è disputata in assenza di spettatori ospiti, su provvedimento del Prefetto di Siracusa.

Su proposta del Questore, analogamente alla disposizione assunta in occasione dell’incontro di andata e a seguito della richiesta della Società del Trapani, è stata disposta l’estensione della vendita dei tagliandi in favore dei supporters trapanesi anche al settore ospiti”.