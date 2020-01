E’ sfumato il trasferimento del controcampista Laba al Trapani. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, le parti non sono riuscite a trovare un accordo0 e il diretto interessato ha preferito valutare altre proposte. Il Trapani ha così virato le sue attenzioni su Ivan Rossi, centrocampista classe 1993, ex River e Colo Colo. L’affare e ormai ai dettagli nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. E si aspetta il via libera del Benevento per il difensore Gyamfi.