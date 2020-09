Marco Salucci è stato nominato nuovo amministratore unico del Trapani. Salucci è rappresentante legale della società Alba Minerali, società che attualmente detiene il 100 percento delle quote del club granata. Stando a quanto riferito da “Trapanigranata.it”, per completare il passaggio delle quote entro giovedì alle ore 13, occorrerà adempiere a diverse cose.