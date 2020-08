La giornata di domani, giovedì 6 agosto, sarà decisiva per il futuro del Trapani. Il club attenderà la decisione da parte del Collegio di Garanzia del Coni che potrebbe restituire i punti di penalizzazione inflitti al club.

Di diritto sportivo è esperto l’avvocato Eduardo Chiacchio che, intervistato dal sito dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ha parlato «Siamo moderatamente ottimisti. Abbiamo grande rispetto e stima del Collegio di Garanzia del CONI. Le considerazioni attorno alle quali ruota il ricorso sono due. Se è riconosciuta la forza maggiore nell’adempimento ritardato degli stipendi allora andremo verso un accoglimento del ricorso totale con la restituzione di entrambi i punti. Se invece venissero riconosciute solo le attenuanti per il detto adempimento in ritardo allora verrebbe restituito un solo punto. In ogni caso il discorso non si riferirebbe agli stipendi di gennaio, che erano già stati pagati dal club. La riforma della sentenza in primo grado che aveva inflitto un solo punto? La Corte la ha ‘bacchettata’ nella motivazione più che nel merito. Il fatto che ci sia stata questo tipo di discrepanza tra due organi federali, cosa per la verità molto rara, ci fa ritenere che il ricorso può avere margini di accoglimento».