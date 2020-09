Il Trapani ha effettuato nel pomeriggio di oggi allo stadio Provinciale un nuovo ciclo di tamponi. A sottoporsi al tampone giocatori, staff e dipendenti che possano avere stretti contatti con la squadra.

Stando a quanto riferito da “Trapanigranata.it”, per il momento i tamponi hanno dato tutti esito negativo, eccetto per un giocatore risultato positivo al covid 19 alla prima verifica. Il calciatore in questione si trova ancora in quarantena, in attesa di guarire definitivamente dal coronavirus.

I giocatori non sono stati convocati per effettuare allenamenti alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Brescia.