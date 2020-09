Il Trapani, come ben sappiamo, sta vivendo una situazione al limite del paradossale. La squadra, composta da pochissimi giocatori della passata stagione e completata da diversi giovani della squadra Primavera, infatti, non ha svolto allenamenti in queste settimane per prepararsi a dovere per l’inizio della stagione di serie c.

Due calciatori in particolare potrebbero svincolarsi a breve dal club siciliano: parliamo del centrocampista Gregorio Luperini (al quale il Palermo ha presentato un offerta biennale) e l’attaccante Stefano Pettinari, a lungo accostato in questi mesi proprio al Palermo. Su Luperini c’è da registrare il forte interesse della Salernitana, mentre Pettinari è ambito da mezza Serie B.

La data da segnare nel calendario è quella di venerdì 2 ottobre, in cui il collegio arbitrale discuterà la richiesta di risoluzione contrattuale presentata proprio dai due calciatori.