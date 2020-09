Comincia a prendere forma il nuovo Trapani di Gianluca Pellino che, dopo la firma del nuovo allenatore Biagioni e del DS Torma, aggiunge al proprio organigramma societario anche l’Avvocato ed ex arbitro Andrea Capone. Capone, 36 anni, fondatore della Scarlata Capone Avvocati Associati, è stato per venti stagioni in campo come arbitro tra serie C e Serie B, e si occuperà degli Affari Legali del club siciliano, rivestendo altresì il ruolo di Addetto all’Arbitro per le partite interne al Provinciale.