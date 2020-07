Situazione delicata a Trapani. I calciatori hanno deciso di mettere in mora la società e di chiedere il sostegno dell’AssoCalciatori per ricevere le mensilità arretrate degli stipendi. Lorenzo Petroni commenta la scelta a “Trapanioggi.it”: «E’ una scelta che non riesco a spiegarmi. Entro fine luglio pagheremo anche maggio, ieri ho sistemato anche i dipendenti».