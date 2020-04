Gli ultras del Trapani hanno fatto davvero un bel gesto, i supporters hanno aiutato la Comunità Serve di Gesù povero di Trapani. Il gesto non è passato inosservato alla società granata che ha dedicato un post sulla propria pagina Facebook ai supporters, con scritto: “No, non è solo l’amore incondizionato verso i nostri colori. Non sono solo i cori urlati a squarciagola in Curva. È appartenenza ad una comunità, che può essere espressa in infinite maniere. Ed oggi che il luogo del cuore è avvolto in un silenzio che appare irreale, i modi del sentimento urlano forte per farsi vicini e sostenersi a vicenda. I nostri tifosi del gruppo 2 aprile 1905 hanno donato generi di prima necessità, acquistati da loro stessi, alla Comunità “Serve di Gesù povero di Trapani”.

“Un’opera di bene, un modo concreto per sostenere la nostra gente, non solo in Curva” hanno scritto.

Questo è il grande dei nostri tifosi. Orgogliosi di Voi “.

Di seguito il post: