L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal decreto del Premier Conte. Tra questi ci sono anche alcuni vip, come Fabrizio Corona. Il paparazzo continua ad allenarsi con il Personal Trainer e lo riceve a casa, postando i video sui social. Secondo quanto riporta “Tgcom24” vedendo questi video la Questura di Milano l’ha diffidato perchè Corona, ancora ai domiciliari, riceveva in casa sua persone senza una comprovata necessità come stabilito dalla legge.