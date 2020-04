L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal decreto emanato dal premier Conte. A Villabate, secondo quanto riporta “La Repubblica”, un uomo è evaso dagli arresti domiciliari per riaprire la sua parruccheria, avvisando i suoi clienti. Una pattuglia però, si è accorta dell’apertura del negozio e ha fermato l’uomo che è tornato agli arresti domiciliari.