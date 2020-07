Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del CONI: “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia ha fissato l’udienza relativa al ricorso Trapani Calcio/ FIGC per il 6 agosto, a partire dalle ore 15.30. La discussione si terrà in videoconferenza”. Il Trapani Calcio punta alla restituzione di almeno 1 dei 2 punti di penalizzazione, inflitti al club a causa del ritardo del pagamento degli emolumenti allo staff, per puntare quantomeno ai playout anziché la retrocessione diretta in C, che al momento appare inevitabile. In caso positivo, infatti, il Trapani in caso di vittoria all’ultima giornata e qualora finisse a pari punti col Cosenza, lo sorpasserebbe in classifica di 1 punto.