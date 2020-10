Dopo la risoluzione contrattuale di Felice Evacuo (ha firmato in serata con il Catanzaro) sono seguite le dimissioni di Daniele Di Donato dalla guida del Trapani. Una scelta del tecnico, che di fronte alle evidenti difficoltà organizzative, renderà impossibile la trasferta di Catanzaro prevista per domenica.

Il Trapani, infatti, oltre a Di Donato non ha alcun tecnico tesserato che possa andare in panchina. Salta la trasferta di Catanzaro, con un pullman prenotato, ma non pagato e l’assenza delle maglie da gioco per i pochi ragazzi rimasti in rosa.

Con la mancata disputa della gara contro il Catanzaro, il Trapani sarà estromesso dal campionato serie C. Il club infatti, ha già saltato il primo match in casa con la Casertana e la gara di Coppa Italia col Brescia.