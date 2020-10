Continua la situazione delicata a Trapani, con il club che rischia seriamente l’esclusione dal campionato di serie C. Stando a quanto riferito dal giornalista Francesco Francioso, nella giornata di oggi Di Donato non si è presentato in sede. Il motivo della sua assenza sarebbe dovuto alle mancate condizioni sanitarie. Cresce quindi l’incertezza in merito alla presenza del Trapani nella trasferta contro il Catanzaro.