Il Trapani dopo aver subito la penalizzazione di 1 punto domenica scorsa per non essere sceso in campo contro la Casertana, adesso rischia un ulteriore penalizzazione, questa volta più pesante.

Il mancato pagamento degli emolumenti di agosto, che chiudono la stagione 2019/2020, doveva essere pagati entro ieri 30 settembre. Come riporta “Trapanigranata.it”, nessun pagamento sarebbe arrivato a tesserati e dipendenti.

Ciò porterebbe prima al deferimento e poi ad una, scontata, penalizzazione. Sostanzialmente come avvenuto nel corso della passata stagione per gli ormai famosi 70 mila euro. Il regolamento prevede 2 punti di penalizzazione, ma, dato che il Trapani sarebbe recidivo, i punti di penalizzazione diventerebbero 4. Proprio come avvenuto con il Catania appena qualche giorno addietro.