Come si legge su “Trapanigranata.it” fari puntati verso lo stadio Provinciale per la prima giornata del campionato di serie C. Le difficoltà organizzative dei granata delle ultime settimane mettono a rischio la gara. Sarebbero addirittura sei gli ispettori federali presenti allo stadio Provinciale per la gara fra Trapani e Casertana. Un numero cospicuo di controllori rispetto alla norma: solitamente, infatti, durante una partita si registrano due, al massimo tre, ispettori federali.