Novità in casa Trapani. La società granata ha convocato tutti i calciatori della rosa in sede per lunedì. L’incontro servirà per comprendere se ci saranno le condizioni per iniziare un lavoro generale o scaglionato a gruppi. Inoltre, come riporta “Gds.it”, circola voce che per fine mese si attendono grosse novità tra le maglie della società sotto tutti i punti di vista.