Trapani, Aronica rischia l’esonero: un altro ex Palermo pronto a sostituirlo

Dopo un avvio molto promettente al suo esordio, Salvatore Aronica potrebbe già salutare la panchina del Trapani. Subentrato nelle prime gare al posto di Alfio Torrisi, l’ex giocatore del Palermo si giocherà l’incarico in occasione della sfida contro la Cavese, in programma il prossimo weekend e valevole per la 14esima giornata del Girone C di Serie C. Gli ultimi risultati rimediati non soddisfano, infatti, i vertici granata, i quali pensano già agli eventuali sostituti. L’idea che intriga di più – riporta TuttoC.com – sarebbe Pasquale Marino, reduce dall’esonero rimediato a Bari nella passata stagione.

