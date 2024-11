FIGC: ufficializzati i 4 punti di penalità al Taranto. La classifica aggiornata del Girone C di Serie C

Situazione tutt’altro che positiva in casa Taranto. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club pugliese con 4 punti di penalizzazione. Inoltre sono stati ufficializzati anche i 4 mesi di inibizione per Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente presidente e amministratore unico del club. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2024, degli emolumenti in favore dei tesserati nonché degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno 2024. Di seguito la classifica aggiornata del Girone C di Serie C:

CLASSIFICA

Benevento – 29 punti

Audace Cerignola – 25 punti

Monpoli – 23 punti

Giugliano – 23 punti

Avellino – 22 punti

Potenza – 21 punti

Catania – 20 punti

Sorrento – 19 punti

Picerno – 18 punti

Trapani – 18 punti

Cavese – 17 punti

Crotone – 16 punti

Altamura – 15 punti

Casertana – 13 punti

Turris – 13 punti

Latina – 11 punti

ACR Messina – 10 punti

Foggia – 10 punti

Juventus U23 – 7 punti

Taranto – 6 punti