A meno di 48 ore dal match con la Casertana, il Trapani continua a non scendere in campo per effettuare gli allenamenti.

I giocatori e i dipendenti, come riporta “Trapanigranata.it”, hanno rispettato la convocazione pomeridiana per effettuare i tamponi, ma allo stadio Provinciale i granata non si sono allenati.

Sembra ormai delinearsi sempre più l’ipotesi che la squadra granata possa non scendere in campo nel primo match stagionale di serie C.