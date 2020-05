E’ stato trovato senza vita il corpo di un pastore romeno Marin Nicolae Neacsu, di 42 anni, in contrada Bosco Falconeria, a Partinico (Pa). L’uomo, con precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni residente ad Alcamo stava lavorando in un’azienda agricola controllando i bovini.A segnalare il cadavere il datore di lavoro B.N. 44 anni anche lui di Alcamo. Il proprietario ha raccontato ai carabinieri della compagnia di Partinico che era andato nell’azienda perché gli erano stati segnalati i capi di bestiame che vagavano senza alcun controllo tra i campi.