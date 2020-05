Mentre si attende di conoscere il destino del campionato di serie D che, a meno di clamorosi colpi di scena, verrà definitivamente sospeso, le varie compagini cominciano a pianificare il futuro e già circola qualche, seppur flebile, voce di mercato. Secondo quanto riportato dal sito notiziariodelcalcio.com, notizia a sua volta appresa da alcuni quotidiani locali, il Trento che attualmente si trova al primo posto del campionato di Eccellenza e che è dunque quasi sicuro di partecipare al prossimo campionato di D, starebbe pensando al’attuale tecnico dei bianchi Carmine Parlato per il dopo Toccoli, grande artefice della vittoriosa cavalcata dei gialloneri. Il favorito a prendere il suo posto, pare essere mister Andreucci che ha guidato quest’anno, il Campodarsego, capolista del Girone C. Il ds Gementi, sta però pensando, in alternativa, al tecnico campano, che ha traghettato i bianchi al secondo posto del Girone I.