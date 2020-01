Una tragedia ha scosso Altofonte, un altro incidente stradale che toglie una vita. Infatti è morto il calciatore, Marco La Barbera di 31 anni, che militava nell’Asd San Giorgio La Piana 2014. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” il giovane ha avuto un impatto frontale mentre con la Fiat Seicento nei pressi della Provinciale 5, la strada che collega Altofonte e Piana degli Albanesi. Nell’incidente sono state ferite gravemente anche due donne che erano in macchina con La Barbera, i medici hanno fatto sapere fortunatamente che non sono in pericolo di vita.