Colpito da infarto mentre prende il sole nel pomeriggio di venerdì scorso. Vittima un turista tedesco di 56 anni. Il turista, come riporta “Repubblica.it”, era sceso in spiaggia, nella zona corrispondente all’appartamento che occupava, con i familiari; si era steso sul lettino per poi addormentarsi.

Ieri invece un 17enne di Ravenna è morto dopo un bagno nella piscina di uno stabilimento balneare di Marina di Ravenna. Era insieme agli amici e alla fidanzata. Appena uscito dall’acqua si è accasciato al suolo, inutili i tentativi di rianimazione dei bagnini e degli operatori del 118.