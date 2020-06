Le carte sembrano ormai essere state svelate. Fabio Caserta, con ogni probabilità, sembra ormai destinato ad essere il prossimo allenatore del Palermo come confermato anche questa mattina dal “Corriere dello Sport”. Un tecnico giovane sì, ma che a soli 41 anni vanta già la vittoria del girone C di serie C, grazie ad un tipo di gioco fresco, innovativo e votato allo spettacolo. Costruzione bassa in superiorità numerica, cambi di modulo e d’interpretazione dei ruoli, giocate ricorrenti in fase offensiva, attivazione del pressing e controllo della partita anche in fase di non possesso sono le tematiche di gioco di Caserta che possono essere apprezzate nel dettaglio nel video in basso che mostra alcune delle azioni della Juve Stabia, attuale squadra guidata dal tecnico: