Tragedia in Algeria, giovane calciatore Under 17 muore in campo: fatale un contrasto di gioco

Tragedia in Algeria. Djezzar, un giovane calciatore Under 17, è morto in campo in seguito ad un contrasto di gioco. L’avversario è arrivato in ritardo e al posto del pallone ha preso le parti basse dello sfortunato ragazzo, che non si è più ripreso.

La Federcalcio algerina ha rilasciato un comunicato ufficiale manifestando il suo cordoglio sia al club che alla famiglia del giovane calciatore deceduto: “Il presidente Walid Sadi invia, a nome dei membri dell’organo federale, le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto e al suo club”.