Flamengo, “Gabigol” squalificato due anni: tentata frode ai test antidoping

Come riportato da Sportmediaset.it, “Gabigol” squalificato per due anni. L’attaccante ex Inter, adesso in forza al Flamengo, l’8 aprile 2023, ad un controllo antidoping a sorpresa nel ritiro del Flamengo, prima avrebbe insultato i commissari antidoping lamentandosi di essere sempre nel mirino dei controlli, poi avrebbe tentato di nascondere i genitali mentre raccoglieva l’urina (cosa vietata) per poi consegnare il contenitore con l’urina aperto.

Per questi fatti è stato quindi denunciato per “frode o tentata frode del processo del controllo antidoping”, fino alla decisione della squalifica di oggi da parte del Tribunale sportivo antidoping brasiliano.