Scandalo Ecuador: tre calciatori in discoteca prima della partita con l’Italia (VIDEO)

Come riportato da Fanpage.it, è scandalo attorno alla nazionale dell’Ecuador all’indomani della sconfitta amichevole contro l’Italia. Un video ritrae tre giocatori: Arboleda, Plata e Páez festeggiare all’interno di un locale notturno di New York la sera precedente al match amichevole contro l’Italia di Spalletti. Arboleda e Plata rischiano anche una denuncia per aver portato Páez, solo 16nne, nel locale quando la legge americana impone l’età minima di 21 anni.

Di seguito il video:

#Urgente EN LA TRI SE FILTRA VIDEO DE JUGADORES EN UN NIGTH CLUB DE NY, NOCHE ANTES DEL PARTIDO CONTRA ITALIA, KENDRY PAEZ, GONZALO PLATA Y ARBOLEDA APARECEN EN EL VIDEO.#kendryPaez #GonzaloPlata #ARBOLEDA #LaTrienelchongo pic.twitter.com/KXNBBM2nmg — 🇪🇨 La Data Ec (@LaDataEc) March 25, 2024