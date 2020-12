Altra tragedia a Palermo per incidenti stradali, ieri è deceduto Gianluca Napoli, ragazzo di 25 anni. Il giovane era stato coinvolto martedì scorso in un incidente in viale Regione Siciliana. Il ragazzo avrebbe perso il controllo di un Honda Sh per evitare un animale. Era stato trasportato presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo dove gli era stato riscontrato un trauma cranico e un edema cerebrale.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, la morte è arrivata, appena un giorno dopo il ricovero.