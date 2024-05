Tragedia a Palermo. Un uomo di 57 anni è morto in un incendio divampato in un palazzo in via Michele Cipolla.

Le fiamme hanno distrutto l’appartamento al sesto piano. L’edificio è stato evacuato e i vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.