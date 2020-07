Un anziano di 73 anni è morto in spiaggia a Mondello. Secondo quanto riportato da “Ilsicilia.it” il fatto è avvenuto oggi pomeriggio davanti ad una folla di bagnanti che ha assistito alla scena all’altezza del Charleston. L’uomo sarebbe morto per infarto mentre nuotava in acqua, successivamente è stato trasportato a riva per cercare di rianimarlo, purtroppo, senza alcun successo.