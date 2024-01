Tragedia a Bagheria: vent’enne trovato morto in casa

Tragedia in provincia di Palermo.

Come si legge su “PalermoToday” un 20enne è stato trovato morto in casa a Bagheria.

La polizia è intervenuta poco prima delle 13 di oggi in un’abitazione del centro dopo la telefonata della madre che, appena rientrata, ha fatto la tragica scoperta e ha chiamato il 112.

Sul posto è intervenuto il medico legale per l’ispezione del cadavere sul quale non sarebbero stati rinvenuti apparentemente segni di violenza. Le indagini sono appena all’inizio e non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella del suicidio.