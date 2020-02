Il talento del Tottenham, infortunatosi contro l’Aston Villa, farà nei prossimi giorni rientro a Londra. Son era tornato in Sud Corea per sottoporsi ad un’operazione al gomito destro. Secondo quanto previsto dalla legge britannica, Son non potrà frequentare il campo di allenamento – né vedere i suoi compagni di squadra – prima che siano trascorsi 14 giorni. «Io non sono nessuno per giudicare questa decisione – ha spiegato Mourinho -. In queste situazioni è giusto che a prendere le misure adatte siano le autorità, il governo. E il club, ovviamente, si atterrà alle loro disposizioni anche nel caso di Sonny».