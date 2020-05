Il calciatore del Tottenham Son ha completato l’addestramento di base in Corea del Sud. L’attaccante degli Spurs, mentre la Premier League era ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, ha iniziato la sua campagna nel corpo dei Marines lo scorso 20 aprile dall’isola meridionale di Jeju e dopo tre settimane ha terminato il suo addestramento. La cerimonia di congedo, a causa proprio della pandemia e per garantire il distanziamento sociale, è stata chiusa al pubblico, ma ciò, secondo i media sudcoreani, non avrebbe impedito ad alcuni fan di aspettare fuori.