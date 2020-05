Un uomo, dopo esser stato fermato e multato dai vigili urbani di Francavilla perché non indossava le cinture di sicurezza, ha reagito dando in escandescenze davanti a un agente della polizia municipale. I vigili erano di pattuglia per verificare il rispetto delle disposizioni previste dal decreto di Conte del 26 aprile. L’uomo, che non avrebbe violato il regolamento del Governo, non ha accettato la multa perché non indossava la cintura di sicurezza e ha dato in escandescenza, scagliandosi contro il vigile. «In questa situazione fate pure le multe?» ha urlato in faccia al vigile che cercava di rabbonirlo. Alla fine l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Ecco qui di seguito il video dell’accaduto.