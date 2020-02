Il giocatore del Tottenham Alli, al momento della propria sostituzione durante il match di Champions League tra la sua squadra e il Lipsia, gara poi terminata 0-1, non ha di certo preso bene la sostituzione e la sua prestazione in campo. Infatti, il giocatore ha addirittura spaccato una bottiglietta d’acqua per la rabbia. In basso il video dell’accaduto.