Brutto episodio quello accaduto nel corso del match tra Ausonia e Cimiano, gara valida per il campionato Under 16 Lombardia. Infatti, un giocatore della squadra ospite avrebbe riportato un grave infortunio dopo un brutto scontro di gioco con il difensore avversario. I referti medici hanno individuato la frattura della rotula, lesione dei legamenti, frattura del femore. La madre del ragazzo, convinta che lo scontro non sia stato un semplice intervento di gioco dato che il figlio aveva superato l’avversario con un sombrero, vorrebbe far giustizia. Non esistono però video dell’azione che ha portato all’infortunio ma la madre del giovane ha distribuito dei volantini al campo dell’Ausonia con scritto: “Molti di voi hanno visto cosa è accaduto, mio figlio è un ragazzo come voi che ora si trova in un letto di ospedale, se avete visto contattatemi”. Questo quanto riportato dal “Corriere della Sera”.