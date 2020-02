Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, ci sarebbe un nuovo scandalo all’interno del mondo del calcio a 5. Infatti, sono state intercettate delle conversazioni tra il presidente della Divisione Calcio a 5 e consigliere Figc in quota Lnd Andrea Montemurro e il patron della Lynx Latina calcio a 5 Gianluca La Starza dove i due si sarebbero messi d’accordo per uno “scambio” di favori. Il presidente della Lynx Latina avrebbe infatti promesso a Montemurro le prestazioni di una escort di sua conoscenza in cambio di informazioni riservate.