Episodio sgradevole su volo in partenza per Edimburgo. Una donna doveva partire, ma il suo viaggio è terminato ancor prima di iniziare.

Salita a bordo senza mascherina, è stata cacciata dall’aereo e si è resa protagonista di uno sfogo tutt’altro che pacato. La donna è andata in escandescenza quando il personale di bordo le ha indicato la via d’uscita del velivolo perché sprovvista del dispositivo di protezione. La nomask è stata invitata ad andare via ed è stata accompagnata all’esterno del velivolo tra urla e grida: «Vaff*****o! Tutti muoiono, con o senza virus».