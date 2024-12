“Torno in campo e gioco con Kyrgios”: clamoroso, ha richiesto la Wild Card | Altro che ritiro

Annuncio a sorpresa e completamente spiazzante nel mondo del tennis: il campione torna a impugnare la racchetta, è pronto a scendere in campo con Nick Kyrgios.

Un rientro inaspettato dopo un ritiro dall’attività agonistica fa sempre notizia. Basti pensare alla questione che per giorni ha tenuto banco sui media circa un eventuale ritorno in campo in Serie A di Francesco Totti. Sull’ex capitano della Roma non ci sono novità in questo senso, mentre nel mondo del tennis qualcosa sembra si stia muovendo.

No, il “Pupone” non si è dato alla racchetta (per quanto sia un ottimo giocatore di padel): il protagonista di questa news è infatti un ex tennista, la cui carriera era ormai considerata conclusa e che, invece, starebbe clamorosamente per rimettersi in gioco e affrontare nuovi impegni ufficiali.

L’annuncio è arrivato proprio dal diretto interessato, il quale ha asserito di essere pronto a tornare e di voler giocare con Nick Kyrgios. Addirittura, non si è limitato a una semplice suggestione verbale, ma si è spinto oltre, richiedendo una wild card per essere ammesso a uno dei prossimi tornei.

Tutti i colleghi, da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, passando per Novak Djokovic, sono rimasti letteralmente spiazzati da quanto dichiarato dall’atleta. Nessuno si immaginava un suo ritorno, nessuno pensava che uno scenario del genere, per quanto positivo, si sarebbe realmente potuto concretizzare.

Giocherà con Nick Kyrgios: l’ex campione del tennis ha le idee chiare ed è pronto a tornare

È lecito immaginarsi che il campionissimo stia per tornare ad allenarsi ad alti ritmi (magari ha già cominciato a farlo, ndr) per presentarsi in perfetta forma sul perimetro di gara. Dietro alla volontà di rientrare nel circuito c’è, sicuramente, anche la convinzione di poter impensierire gli avversari.

Indubbiamente l’attenzione mediatica sarà tutta su di lui. D’altro canto, stiamo parlando di un ex giocatore che ha scritto la storia di questa disciplina sportiva e il cui palmarès non ammette repliche. Kyrgios lo aspetta a braccia aperte…

Jack Sock di nuovo in campo? Che cosa sta accadendo

Ci stiamo riferendo, nello specifico, a Jack Sock. L’ex numero 8 del mondo, ai microfoni del podcast “Nothing Major”, ha asserito: “Penso che Nick Kyrgios e io potremmo chiedere una wild card per il doppio del torneo di Miami”. Una battuta che il direttore dell’evento in Florida ha scelto di assecondare, sottolineando che la richiesta sarà presa in considerazione.

Sock, del resto, è stato uno dei leader assoluti del doppio. Sono 17 i titoli conquistati in carriera, fra cui il bronzo olimpico ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016, Wimbledon (2014 e 2018) e US Open (2018). Nel doppio misto, ancora alle Olimpiadi brasiliane di otto anni fa, si è aggiudicato una meritatissima medaglia d’oro.