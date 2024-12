VERGOGNA IN CAMPO: “Rissa con Sinner” | Chiesta la squalifica immediata

Chiesta una pesante squalifica per il tennista dopo un atteggiamento vergognoso avuto nei confronti di Jannik Sinner.

In questi giorni Jannik Sinner si sta godendo il meritato riposo. Dopo aver vinto praticamente ogni cosa in questo 2024, il tennista di San Candido sta ricaricando le batterie in vista della prossima stagione, per la quale ha già programmato i suoi appuntamenti. Una questione però lo sta tenendo con il fiato sospeso.

Si tratta ovviamente di quella riguardante il doping. Il 23enne altoatesino infatti è in attesa del responso del TAS dopo il ricorso della WADA. E al momento non sembrano esserci buone novità in arrivo. In attesa di ciò però il numero uno del Ranking ATP continua a far parlare di sé per varie situazioni.

Una di queste però è altamente vergognosa, e riguarda un altro tennista. Per questo infatti è stata chiesta una squalifica immediata dopo una situazione orribile di cui si è reso protagonista. Una vera e propria rissa infatti si è scatenata. Vediamo però che cosa sta succedendo.

Rissa con Sinner e squalifica immediata

Da tempo ormai Nick Kyrgios sembra quasi ossessionato da Jannik Sinner. Il tennista australiano infatti dopo la notizia del coinvolgimento del 23enne di San Candido nel caso doping non ha perso mai occasione per lanciargli frecciatine e stuzzicarlo.

Ultimamente però Kyrgios sembra avere davvero esagerato. Questo infatti a breve ritornerà in campo dopo un lungo infortunio, e ha parlato di un possibile incrocio proprio con l’altoatesino. E le parole utilizzate sono state ancora una volta fuori controllo, tanto che sembra aver superato ogni limite.

Annuncio orrendo

“Il rispetto andrebbe a farsi benedire. Voglio solo scendere in campo e voglio davvero giocare contro Sinner. Come se lo stessi aspettando. Ci ho pensato e ripensato, ne ho parlato un po’. Se giocassi contro di lui all’Australian Open, farei in modo che ogni singola persona tra il pubblico gli si scagli addosso. – Kyrgios ha poi concluso – Trasformerei tutto in una rivolta assoluta e farei qualsiasi cosa per vincere“.

Sono queste le parole riportate da tennisitaliano.it e utilizzate dall’australiano per descrivere un potenziale incontro con Sinner. Affermazioni pesanti e anche esagerate, tanto che hanno spinto diversi tifosi, italiani e non solo, a chiedere una squalifica all’ATP per il suo linguaggio poco corretto. Chissà se questa sarà accolta.