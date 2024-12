Colpo di scena: “Resto alla Ferrari” | Charles Leclerc se lo ritrova di nuovo nel paddock: con Hamilton c’è anche lui

Cambia tutto in quel di Maranello: l’addio ormai da tempo annunciato non si consumerà. Leclerc è rimasto senza parole.

E’ stata una stagione ricca di emozioni forti e colpi di scena in casa Ferrari. Quella che si è appena conclusa infatti ha finalmente visto la scuderia di Maranello tornare competitiva dopo tanti anni. Il Mondiale costruttori è sfumato solamente all’ultima gara, in favore di una McLaren apparsa davvero in grande spolvero.

Anche per quanto riguarda la classifica piloti ad un certo punto si è addirittura pensato che Charles Leclerc fosse in grado di contendere il titolo a Max Verstappen. Tuttavia quando la macchina è diventata affermata, l’austriaco aveva trovato già un bel margine di vantaggio, che il monegasco non ha potuto recuperare. Detto ciò comunque le speranze per la rossa in vista del prossimo anno sono davvero molto buone.

Nel 2025 si ripartirà con grande consapevolezza e forza d’animo, consci anche del fatto che è arrivato in squadra un fuoriclasse assoluto come Lewis Hamilton. E nelle ultime ore è arrivata anche una notizia a dir poco clamorosa, che ha lasciato senza parole sia Leclerc che tutti i tifosi della Ferrari. Un addio preannunciato da tempo non si consumerà.

Niente addio alla Ferrari

Per far posto al sette volte campione del mondo, che ha lasciato la Mercedes, Carlos Sainz ha dovuto fare i bagagli e salutare la Ferrari. Lo spagnolo si è accasato alla Williams, e proverà a farsi rimpiangere dalle parti di Maranello.

Allo stesso modo però oltre a lui in casa rossa ci sarebbe dovuto essere anche un altro importante addio, ovvero quello della Brembo, leader mondiale che lavora sulla tecnologia degli impianti frenanti, e che dai lontani anni 70 collabora con la casa emiliana. E invece ciò è stato prontamente smentito nelle ultime ore.

L’annuncio che fuga ogni dubbio

“Con riferimento alle voci comparse nella mattinata di giovedì 12 dicembre su alcuni organi di informazione online, Brembo smentisce che vi sia una rottura della collaborazione con la Scuderia Ferrari”. Questo il comunicato riportato da motorsport.com.

L’azienda bergamasca ha poi concluso: ”Conferma la collaborazione tecnica con il team di Maranello, a cui fornirà tutte le componenti dell’impianto frenante, inclusi i dischi in carbonio, anche nelle prossime stagioni di Formula 1”.