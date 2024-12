“Devo andare a fare il militare: sono costretto a ritirarmi”: Sinner e Berrettini non potranno più affrontarlo | 18 mesi nell’esercito

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sgomenti davanti alla notizia che sta circolando nel mondo del tennis: campione costretto a ritirarsi per fare il militare.

Un fulmine a ciel sereno totalmente inaspettato, una notizia che ha colto di sorpresa l’intero mondo del tennis e gli atleti che lo animano a suon di dritti, ace e rovesci. Un campione di questa disciplina è costretto a dire stop e ritirarsi per abbracciare l’Esercito: farà il militare per i prossimi diciotto mesi.

Una svolta davvero inattesa, che interrompe bruscamente l’ascesa di uno dei talenti più cristallini di questo sport e priva tutti gli appassionati della possibilità di assistere alla sua esplosione. Per almeno un anno e mezzo, starà lontano dai campi da gioco e, laddove dovesse successivamente decidere di riprendere con l’agonismo, ci vorrebbe indubbiamente un po’ di tempo per ritrovare i ritmi partita e una condizione brillante.

L’annuncio ha completamente spiazzato Jannik Sinner e Matteo Berrettini. I due alfieri per antonomasia del tennis italiano, protagonisti assoluti del recente successo in Coppa Davis (la terza conquistata dalla nostra Nazionale, la seconda consecutiva), hanno appreso con sgomento quanto accaduto al loro collega.

Non si tratta di un unicum nell’universo sportivo, che trabocca di narrazioni inerenti a casistiche analoghe. I precedenti si riferiscono infatti anche a calciatori tuttora in attività e, a loro tempo, hanno suscitato ampio clamore mediatico. La storia è ciclica, tende a ripetersi, e questa ne è l’ennesima riprova.

Atleta costretto al ritiro: deve unirsi all’Esercito, tennisti sotto shock

In questo caso specifico il protagonista della notizia è un tennista originario della Corea del Sud, il quale non è riuscito in alcun modo a evitare il servizio militare, possibilità che non gli sarebbe stata negata qualora un anno fa fosse riuscito a mettersi al collo una medaglia, di qualsiasi metallo, ai Giochi Asiatici.

Dal prossimo 13 gennaio, la sua avventura sportiva subirà una frenata inevitabile, anche se pare comunque intenzionato a non darsi per vinto e a rientrare nel circuito non appena si concluderà il suo percorso militare di un anno e mezzo. Non importa quanto ci vorrà: lo sportivo è convinto di poter tornare a esprimersi ad alti livelli nonostante il “fermo” di 18 mesi.

Soon Woo Kwon si ritira per 18 mesi dal tennis: farà il militare in Corea del Sud

Il protagonista di questa vicenda è Soon Woo Kwon, il quale ha utilizzato nelle scorse ore i propri canali social per comunicare a tutti il suo periodo di addio obbligatorio al tennis.

Una pausa inevitabile, che, seppure per sole tre settimane, era toccata anche al suo connazionale Heung-min Son (giocatore del Tottenham). Tuttavia, Soon Woo Kwon conta di tornare dalla stessa più forte e competitivo di prima.