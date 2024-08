Torno dall’Arabia solo per la Juve: clamoroso colpo Giuntoli | Lo mette al centro del progetto

Dall’Arabia Saudita alla Juventus, incredibile colpo che porta la firma di Giuntoli: il ds lo mette al centro del progetto

Il calciomercato della Juventus, in entrata, non è assolutamente concluso. Thiago Motta vorrebbe almeno un rinforzo per ogni reparto per la sua squadra. Magari prima dell’inizio del campionato. Una impresa difficile, ma non del tutto impossibile.

Dopo aver archiviato l’ultima amichevole contro l’Atletico Madrid, i bianconeri si stanno esclusivamente concentrando in vista dell’esordio in campionato contro il neopromosso Como di Fabregas.

La squadra, intanto continua gli allenamenti ed a lavorare duramente per cercare la migliore forma. Chi, invece, non ha mai smesso di lavorare è sicuramente Cristiano Giuntoli. Il ds è sempre costantemente impegnato per migliorare la rosa bianconera.

A quanto pare, però, il dirigente è vicino ad un clamoroso ed importante acquisto per la retroguardia difensiva. Arriva direttamente dall’Arabia Saudita: a quanto pare è stufo del “progetto” del suo club e vuole ritornare in Europa. Magari proprio con la Juventus.

Juventus, che colpo di Giuntoli: ritorna in Europa solo per i bianconeri

La Juventus è alla ricerca disperata di un difensore per questa stagione. Il primo nome sulla lista è sempre stato quello di Jean Clair Todibo. L’ex Barcellona, in procinto di lasciare il Nizza, sembra essere orientato più verso la Premier League. Il West Ham, infatti, appare in netto vantaggio rispetto ai bianconeri che lo stavano seguendo da molto tempo.

Nessun problema per Giuntoli che ha individuato un nuovo nome. Uno che conosca alla perfezione il campionato italiano. Si tratta di Roger Ibanez (ex Atalanta e Roma) che vorrebbe ritornare in Europa. Attualmente tra le fila dell’Al-Ahli, il classe ’98 è stato inserito nella lista dei desideri della ‘Vecchia Signora’ pronta ad assicurarsi le sue prestazioni. Anche se non si tratta affatto di una trattativa semplice.

Juventus, a tutta forza su Ibanez: trattativa complicata

Come annunciato in precedenza Roger Ibanez alla Juventus, almeno per il momento, sembra essere solamente un sogno. Tantissimi i motivi che rendono questa trattativa “quasi” impossibile. Il primo è legato dall’ingaggio del calciatore che percepisce ben 10 milioni di euro a stagione, decisamente fuori budget per la società piemontese.

Secondo motivo: l’Al-Ahli non lo cede in prestito, ma solo a titolo definitivo. Il suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro. La soluzione di Giuntoli, però, è quella di riuscire ad assicurarsi le prestazioni del calciatore solamente in maniera temporanea e non definitiva. Il giocatore, intanto, non rifiuterebbe un ritorno in Europa per giocare nuovamente ad alti livelli.