“Torna Valentino Rossi”: l’annuncio fa tremare il campionato | A 46 anni l’impresa storica

Bomba clamorosa sul Dottore, pronto a tornare in pista per tentare a 46 anni suonati una storica impresa: il campionato è avvisato.

Valentino Rossi è senza ombra di dubbio uno dei migliori motociclisti della storia. Capace di vincere ben 9 Mondiali, il Dottore ha segnato un’epoca in Moto GP, diventando l’idolo di tantissimi bambini e appassionati delle due ruote.

Il 2021 è stato il suo ultimo anno nel circus, e con il suo addio si è conclusa un’era. Ma quando sono passati ormai 4 anni dal suo ritiro dalle corse in moto, un annuncio a dir poco clamoroso ha stravolto improvvisamente tutto.

Rossi è infatti pronto a tornare a 46 anni suonati per tentare una storica impresa. Una decisione che supera ogni voce, ed è diventata ufficiale, con l’annuncio che ha fatto tremare il campionato.

Clamoroso Rossi: a 46 anni torna in pista

Sebbene tanti fan del Dottore e appassionati di Moto GP speravano in un suo ritorno sulle due ruote, la verità è che Valentino Rossi tornerà si in pista, ma lo farà nel team WRT, in auto. Infatti il 9 volte campione del mondo disputerà il FIA WEC, durante il quale sarà al volante di una BMW M4 GT3 Evo. Saranno ben 8 le gare a cui prenderà parte, con l’esordio previsto per il prossimo 2 marzo a Losail, in Qatar.

A conferma di questa notizia è arrivato nelle scorse ore anche l’annuncio ufficiale della FIA World Endurance Championship, che sul proprio account ufficiale Instagram ha pubblicato un post scrivendo: ”Il dottore è TORNATO. Valentino Rossi ritornerà alla formazione LMGT3 per @follow_wrt quest’anno, mettendosi al volante di #46 ancora una volta. Chi non vede l’ora di rivederlo #WEC?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIA World Endurance Championship (@fiawec_official)

La gioia del pilota

Nel comunicato del team, lo stesso Rossi ha espresso la sua felicità. “Sono molto felice di continuare la mia esperienza nel FIA WEC, dato che l’anno scorso è stata una stagione di debutto forte. Abbiamo fatto delle belle gare, tra cui due podi e vogliamo provare a essere più forti e veloci”.

Come al solito poi il Dottore si è lasciato andare ad un commento che mette in evidenza la sua solita competitività. ”Lavoreremo duramente insieme alla BMW per migliorare le nostre prestazioni ed essere più competitivi in ​​ogni gara. Le Mans è ovviamente la più importante, siamo stati sfortunati l’anno scorso, ma lotteremo per il podio nel 2025!”