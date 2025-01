Charles Leclerc lo scopre leggendo il comunicato: “Contratto con la Ferrari” | Dopo Hamilton arriva pure lui

Annuncio da non credere in casa ferrarista, con il pilota monegasco che ha scoperto tutto leggendo il comunicato ufficiale della scuderia.

E’ una settimana molto accesa in casa Ferrari. Nella giornata di lunedì infatti la scuderia italiana ha decretato pubblicamente l’approdo di Lewis Hamilton, presentato in maniera ufficiale. Il tanto atteso arrivo del sette volte campione del mondo si è dunque compiuto, e adesso i tifosi della rossa e tutti gli addetti ai lavori sperano in un futuro roseo.

L’arrivo del pilota inglese nella casa ferrarista ha entusiasmato tutti, anche Charles Leclerc, felice di avere un compagno di squadra di quel livello, dal quale potrà rubare tanti trucchi del mestiere. E’ chiaro però che il pilota monegasco dovrà rassegnarsi al fatto che lo scettro di numero uno potrebbe probabilmente passare in mano a Lewis.

Questa novità di sicuro non piacerà molto a Leclerc, che però si giocherà tutte le sue carte per rimanere il primo pilota del Cavallino Rampante. Dopo l’arrivo di Hamilton però il 27enne ha scoperto un’altra notizia riguardante un’ufficialità per la Ferrari. Il tutto è arrivato tramite comunicato ufficiale.

La scoperta che ha lasciato Leclerc senza parole

Se come abbiamo detto l’approdo di Hamilton in Ferrari ha fatto molto rumore in tutto il mondo della Formula 1, ce n’è un altro che è avvenuto in totale silenzio e con grande riserbo. Nello specifico si tratta dell’approdo di Franck Sanchez, aerodinamico francese che ha lasciato la Sauber, e che è approdato in Ferrari per lavorare alle dipendenze del capo del settore, ovvero l’ingegnere Diego Tondi.

Un colpo importante dunque per il Cavallino Rampante, che in questo modo migliora di parecchio il settore. A riportare la notizia è motorsport.it, che scrive sul proprio sito web: ”Arriverà presto il francese Franck Sanchez”.

Altro tassello per il sogno Mondiale

Con questo importante rinforzo anche per quanto riguarda i meccanici, la squadra ferrarista aumenta sempre più di livello, e fa aumentare sempre più le speranze per la conquista di un titolo Mondiale, sia piloti che costruttori.

Staremo a vedere come andranno le cose e se la rossa riuscirà ad essere ancora più competitiva dello scorso anno. Di sicuro l’attesa di tifosi, appassionati e addetti ai lavori è già spasmodica.