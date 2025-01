“Ho un grave problema all’anca”: si ritira e non giocherà contro Sinner | Costretto a bombardarsi di punture

Annuncio terribile del tennista, costretto al ritiro e che vede sfumare la possibilità di sfidare il numero uno del Ranking ATP.

Nella notte tra domenica e lunedì, Jannik Sinner è riuscito a passare il quarto turno degli Australian Open, battendo il danese Rune in quattro set. E’ stata una sfida che ha presentato più insidie del previsto per il numero uno del Ranking ATP, che in campo è apparso in evidenti difficoltà dal punto di vista fisico, salvo poi riuscire comunque a battere il rivale.

Passato il turno adesso il ragazzo di San Candido avrà qualche giorno di stop, prima di rimettersi in gioco mercoledì per il match valevole per i quarti di finale della competizione contro Alex de Minaur, che spera finalmente di battere il 23enne altoatesino. In attesa della grande sfida però è arrivato un annuncio davvero clamoroso.

Il tennista ha deciso di ritirarsi a causa di un grave problema all’anca, che lo ha costretto a farsi tante punture, e di conseguenza non riuscirà a giocare contro Sinner. Una decisione annunciata dallo stesso dunque, e che spalanca la strada al nostro connazionale per la difesa del titolo.

Un ritiro tristissimo

Nei giorni scorsi, durante il match valevole per gli ottavi di finale disputato con Carlos Alcaraz, Jack Draper si è dovuto ritirare a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno impedito il prosieguo della gara. Di conseguenza il ragazzo britannico è stato eliminato dalla competizione.

Sfugge così definitivamente per lui la possibilità di andare avanti nel torneo e sfidare magari proprio Jannik Sinner per la conquista del titolo. Ma lo stesso Draper, dopo aver deciso di dare forfait, ha spiegato cosa è accaduto e le motivazioni che lo hanno spinto a optare per tale scelta.

”E’ stato troppo per il mio corpo”

“Non mi sono ripreso benissimo. Ero davvero, davvero dolorante dopo la mia ultima partita. Sto gestendo questa cosa all’anca. Non mi aspettavo di arrivare fin qui, in tutta onestà. Con tutte le ore che ho giocato, è stato un po’ troppo per il mio corpo“.

Così Draper a fine match, con le parole riportate da tennisitaliano.it. Lo stesso ha poi svelato come procederanno le sue cure. ”Dovrò curare la tendinite che ho. Ci sono due modi per farlo. C’è la riabilitazione o un’iniezione che puoi fare in quella zona per aiutarla. Ho scelto di fare la riabilitazione ma non è guarita molto. Forse vedrò cosa posso fare con quello“.