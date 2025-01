“Mi mancheranno le nostre battaglie”: Charles Leclerc in una valle di lacrime | Addio per sempre

Il pilota monegasco ha salutato con le lacrime agli occhi un pezzo del suo cuore: l’annuncio struggente ha generato grossa commozione.

Dopo la breve pausa, la Formula 1 a breve riprenderà ad essere protagonista. In casa Ferrari c’è grande attesa per la nuova stagione, che potrebbe regalare grosse soddisfazioni. Nel 2024 si è ormai avuta la certificazione che la scuderia di Maranello è tornata competitiva: la dimostrazione è il mondiale costruttori sfumato per un pelo.

Allo stesso modo però anche i piloti sperano di poter lottare per il titolo. Su tutti Charles Leclerc, che dopo anni vuole competere. Di sicuro almeno per il momento i favoriti sono altri, su tutti il campione in carica Max Verstappen e Lando Norris, l’unico che è sembrato poter tenere il passo dell’austriaco lo scorso anno. Tuttavia il monegasco spera fortemente di inserirsi nella corsa.

In attesa di capire come andranno le cose però Leclerc nelle scorse ore ha dovuto dare un annuncio tristissimo, che lo ha ridotto in lacrime. Infatti il pilota della rossa ha detto addio ad un pezzo del suo cuore, generando grande commozione tra tifosi, appassionati e addetti ai lavori.

Un addio terribile per Leclerc

Come ben sappiamo la Ferrari ha accolto Lewis Hamilton come nuovo pilota. Il suo approdo era già deciso da tempo, ma nei giorni scorsi è diventato finalmente ufficiale.

Ovviamente però a fargli posto è stato Carlos Sainz, che ha così salutato la scuderia di Maranello passando alla Williams. Ed è proprio agli indirizzi dello spagnolo che Leclerc ha lanciato un messaggio a dir poco commovente.

”Non sarei il pilota che sono oggi”

“Mi mancheranno sicuramente le battaglie. Abbiamo avuto i nostri momenti complicati in pista, ma è solo perché stavamo combattendo così vicini e perché lui mi ha spinto fino in fondo ed è stato un enorme piacere per me”.

Queste le parole di Charles Leclerc agli indirizzi dell’ormai ex compagno riportate da F1.com. Il ferrarista ha poi così concluso. ”Certo, in alcuni momenti, c’è stata anche della frustrazione. Ma sono sicuro che, in realtà già ora, sto riguardando indietro a quei momenti con molti ricordi positivi. Non sarei il pilota che sono oggi senza di lui come mio compagno di squadra negli ultimi quattro anni”