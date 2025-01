Serie A: gara in discesa per la Lazio, biancocelesti avanti 2 a 0 a Verona all’intervallo

Si conclude sul risultato di 0-2 il primo tempo di Hellas Verona-Lazio, gara della 21esima giornata di Serie A. Primi 45 minuti molto propositivi da parte degli uomini di Baroni che, grazie al gol di Gila sul corner battuto da Zaccagni, mettono la gara in discesa in due minuti. La reazione dei padroni di casa arriva subito con Tengstedt, il quale calcia da posizione defilata ma non riesce ad angolare il pallone, facilitando la parata di Provedel. Dopo qualche timido tentativo, i biancocelesti raddoppiano al 22′: i padroni di casa battono male una punizione a loro favore, Dia si fa 50 metri di campo, salta Bradaric e batte Montipò. Nei minuti successivi la Lazio controlla il vantaggio e va, dunque, a riposo con due reti di vantaggio.

Continue Reading