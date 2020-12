Diletta Leotta sulla copertina del nuovo Postalmarket, che tornerà nel 2021 come portale del Made in Italy. Postalmarket tornerà anche su carta stampata, sotto forma di catalogo come negli anni 70 e 80.

«E’ per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket, che – dice Leotta – nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci. E’ quindi un grande privilegio comparire sul mitico catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza, anticipando di alcuni decenni il successo della vendita online».